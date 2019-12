Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Astra beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Samstag einen Opel Astra beschädigt hatte. Eine 49-Jährige parkte das Fahrzeug gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz am Willy-Brandt-Platz. Als sie nach circa drei Stunden zum Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertür fest. Vermutlich hat ein anderer Autofahrer den Schaden während des Ein- oder Ausparkens verursacht. Zeugen die Angaben zur Fahrerflucht machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631/369 2150.|slc

