Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchversuch scheiterte

Viersen (ots)

Am heutigen Samstag, dem 21.09.2019, zwischen 10 und 12 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Rotdornweg in Viersen einzudringen. Die Hebelversuche an der rückwärtigen Terrassentür blieben erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Viersen unter 02162 - 377 0 entgegen.

