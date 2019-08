Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Polizeihubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Breisach - Am Dienstagmorgen, 20.08.2019, flog ein Polizeihubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel aus Söllingen für circa zwei Stunden den Revierbereich des Polizeireviers Breisach ab. Zielrichtung war, wie bereits in den Vorjahren, das Auffinden von in Maisfeldern versteckten illegalen Cannabisplantagen. Lediglich in einem Fall im Bereich von Ihringen wurde die Besatzung fündig. Die Pflanzen wurden der Vernichtung zugeführt.

