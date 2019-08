Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Unbekannte Täter brechen in Pfarrhäuser in Kirchzarten und Buchenbach ein

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, 17.08.2019, in zwei Pfarrhäuser in Buchenbach und Kirchzarten eingebrochen.

Der Einbruch in das Pfarrhaus der Kirchengemeinde St. Gallus in Kirchzarten ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 17 und 19.30 Uhr. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld. Bemerkt wurde der Einbruch erst am Folgetag.

Bei dem Einbruch in die Pfarrei der Gemeinde Buchenbach ergriffen die Täter gegen 18.30 Uhr die Flucht, als sie im Inneren des Gebäudes auf Bewohner trafen. Laut Zeugenaussagen handelte es sich um zwei Französisch sprechende Männer, die in einem schwarzen Pkw in Richtung Wagensteig davonfuhren. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Über mögliches Diebesgut ist nichts bekannt.

Einer der Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 35-40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, Stoppelbart, muskulöse Statur, sonnengebräunte Haut, trug ein gemustertes schwarzweißes T-Shirt und eine lange dunkle Hose.

Ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

