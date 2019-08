Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl

Rotzingen: Sachbeschädigung an Kapelle durch Kinder

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.08.19, wurde die Kapelle St. Fridolin erheblich beschädigt. Zwei strafunmündige Kinder begaben sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen zunächst in eine naheliegende Garage und entnahmen dort unter anderem einen Farbeimer und Werkzeug. Danach drangen sie in die Kapelle ein und verschmierten die Farbe an sämtlichen Einrichtungsgegenständen. Blumentöpfe und Kerzen wurden herumgeworfen und auf dem Boden verteilt. Ebenso war versucht worden Blumentöpfe anzuzünden. Die Kinder konnten durch einen Anwohner gestellt und der Polizei übergeben werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell