POL-LIP: Lage - Kupferfallrohr entwendet

Lippe (ots) - (LW) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Samstag an einem Carport in der Emil-Junker-Straße ein Kupferfallrohr. Das Fallrohr wurde ordnungsgemäß demontiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950.

