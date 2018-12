POL-LIP: Bad Salzuflen - Exhibitionist aufgetreten

Lippe (ots) - (LW) Ein Exhibitionist trat am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr in eindeutiger Weise in Schötmar im Montesssoriweg auf. Eine 22-jährige Kalletalerin machte gerade auf einem Parkplatz im Montessoriweg ihre Mittagspause in ihrem Pkw. Dabei bemerkte sie einen Mann, der sich in eindeutig exhibitionistischer Weise in Richtung der angrenzenden Bebauung zeigte. Als sich gleichzeitig von einem nahegelegenen Spielplatz aus eine Mutter mit ihrem Kind näherte, verließ die Zeugin ihren Pkw und machte diese auf den Mann aufmerksam. Dieser hatte offensichtlich die Zeugin bemerkt und war vom Tatort geflüchtet. Der Täter war ca. 30 - 40 Jahre alt, schlank, etwa 180 - 185 cm groß und hatte einen kurzen Vollbart. Er war mit einer grauen Winterjacke bekleidet. Hinweise auf die Person bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

