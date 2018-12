POL-LIP: Detmold - Bei Einbruch in Wohnhaus überrascht

Lippe (ots) - (LW) Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr schlugen zwei unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Grund" im Ortsteil Bentrup-Loßbruch ein Fenster zu einem Badezimmer ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Im Erdgeschoß durchwühlten sie im Anschluss mehrere Zimmer. Danach begaben sie sich auf der Suche nach Beute ins Obergeschoss. Als sie die Tür zum Schlafzimmer öffneten, erwachte die dort schlafende 86-jährige Bewohnerin. Die Täter verließen daraufhin fluchtartig das Haus. Zur Beute können derzeit noch keinerlei Auskünfte gegeben werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

