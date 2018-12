POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Einbrüche gemeldet.

Lippe (ots) - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser sind der Polizei am Mittwoch und Donnerstag gemeldet worden. Am Mittwochnachmittag stellten Bewohner in der Sauerbruchstraße bei ihrer Rückkehr fest, dass in den zurück liegenden Tagen ein Täter im Haus gewesen sein muss. Die Polizei fand entsprechende Einbruchsspuren. Der Täter stahl etliche Armbanduhren verschiedenster Fabrikate. In der Schumannstraße hat sich am Donnerstag zwischen 15.15 Uhr und 17.45 Uhr ein Einbrecher Zugang zu einem Haus verschafft. Mit einigen Schmuckstücken verschwanden der oder die Täter in unbekannte Richtung. Das KK 2 in Detmold sucht nun für beide Taten Zeugen, denen etwas Besonders aufgefallen sein könnte. Wer an den genannten Tatorten bzw. in den Wohnsiedlungen fremde Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 zu melden.

