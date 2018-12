POL-LIP: Bad Salzuflen - Bei Einbruchsversuch überrascht

Lippe (ots) - (LW) Am Freitagabend gegen 20.25 Uhr hörte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Ortsteil Holzhausen, an der Straße "Bei der Bulhöfe" verdächtige Geräusche an der Terrassentür und wollte die Ursache dafür ergründen. Offenbar durch das plötzliche Einschalten des Lichts und der durch die Bewohnerin verursachten Geräusche im Haus flüchteten der / die unbekannte(n) Täter vom Tatort. Bei der Überprüfung der Terrassentür wurden dann frische Hebelmarken festgestellt, die eindeutig auf einen versuchten Einbruch schließen lassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell