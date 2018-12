POL-LIP: Dörentrup - Altmetall entwendet

Lippe (ots) - (LW) In der Nacht vom 06. auf den 07.12.2018 brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss zu einem Lagerplatz an der Lemgoer Straße in Höhe der Sand- und Tonwerke auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Sie entwendeten aus einem Sortiment dort gelagerter Reparaturteile aus Metall einen Heizkessel sowie weitere Metallteile. Der Wert beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Da die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben dürften, bittet die Polizei Lemgo Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05261 - 9330 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell