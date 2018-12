POL-LIP: Extertal - 18-jährier beraubt

Lippe (ots) - (LW) Am Samstagmorgen gegen 02.40 Uhr wurde ein 18-jähriger in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße beraubt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen, ebenfalls aus dem Extertal stammenden Mann. Dieser hatte den Geschädigten unter Druck gesetzt, indem er ihn Glauben machte, er sei im Besitz einer Waffe. Im Anschluss entwendete er eine Spielekonsole mit Zubehör sowie weitere Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro aus der Wohnung. Dabei drohte er dem Geschädigte massive Repressalien für den Fall an, dass dieser die Polizei verständigen sollte.

