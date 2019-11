Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sturz mit Folgen

Edenkoben (ots)

In der Nacht zum Samstag erschien ein 19-Jähriger bei der Polizei Edenkoben und bat um ärztliche Hilfe. Er sei auf der Landstraße zwischen Maikammer und Edenkoben mit seinem Fahrrad gefahren und hierbei gestürzt. Durch den Sturz erlitt er diverse Schürfwunden im Gesicht. Für den jungen Mann wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte. Da der 19-Jährige jedoch deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde der Transport durch die Polizei begleitet. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und im Anschluss an die medizinische Versorgung eine Blutprobe entnommen.

