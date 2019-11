Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Weißenburger Straße, 14.11.19, 23.45 Uhr Betrunken Pkw geführt.

Landau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 14.11.19, gegen 23.45 Uhr, in Landau in der Weißenburger Straße wurde ein 45-jähriger Pkw-Fahrer zum Alkoholtest gebeten, nachdem deutlicher Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen wurde. Der Test erbrachte 1,79Promille in der Atemluft des Pkw-Fahrers. Eine Blutentnahme und Sicherstellung der Kfz-Schlüssel sind ebenso die Folge wie eine Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis, da der Pkw-Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf den Fahrzeughalter kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

