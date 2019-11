Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 14.11.2019, 15.00-16.00 Uhr Aus geparktem Pkw eine Handtasche entwendet

Landau (ots)

Aus einem geparkten Pkw wurde am 14.11.2019, in der Zeit zwischen 15.oo und 16.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Getränkecenters in der Hainbachstraße in Landau eine im Pkw abgelegte Damenhandtasche entwendet. Neben 50EUR Bargeld, diverse Bank-/Kreditkarten waren Fahrzeug- und Haustürschlüssel Gegenstände die der unbekannte Täter erbeutete. Die Geschädigte bemerkte dies erst, als sie schon wieder weiter gefahren war. Eine Suche nach Aufbruchspuren am Pkw verlief ergebnislos. in diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, auch bei kurzfristigem Verlassen eines Kfz Behältnisse die Bargeld oder Kreditkarten vermuten lassen in den Kofferraum einschließen.

