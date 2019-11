POL-PDLD: Sankt Martin - Ehrlicher Finder gefunden

Polizeidirektion Landau

Nicht nur Diebe und Ganoven finden sich bei der Polizei ein, auch ehrliche Menschen bestreiten den Weg zur Inspektion. So wie ein 23jähriger junger Mann, der in seinem Wohnort eine bestückte Geldbörse fand, die offenbar schon vor einer Woche auf dem Sankt Martinus Weinfest einer Besucherin verloren ging, und bei der Polizei Edenkoben abgab. Gemeinsam mit dem Polizeirevier in Eggenstein (BW) konnte die Verliererin dann ermittelt und ihr das noch vollständige Bargeld und diverse Ausweise übergeben werden. Danke schön !!!

