Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schaidt - versuchter Tageswohnungseinbruch

Schaidt (ots)

Wörth-Schaidt; Unbekannte Täter versuchten am 14.11.2019 in der Zeit von 05:45 - 16:45 Uhr in ein Anwesen in der Magdalena-Wingerter-Straße einzubrechen. Den oder dem Täter gelang es jedoch nicht einen Zugang zu finden.

