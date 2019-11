Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Brand in Mehrfamilienhaus

Wörth (ots)

Wörth; Am 14.11.2019 kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Herrmann-Ebers-Straße. Aufgrund der Verkettung mehrerer Umstände entzündeten sich die auf einer Herdplatte abgestellte Gegenstände einer leerstehenden Wohnung. Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurde ein Nachbar aufmerksam, der zusammen mit weiteren Bewohnern den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnte. Verletzt wurde durch die Rauchentwicklung niemand. In der Wohnung entstand ein leichter Gebäudeschaden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell