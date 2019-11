Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Autoknacker unterwegs

Lingenfeld (ots)

Sichtlich überrascht war eine 29 - jährige Frau als sie sich am Freitagmorgen gegen 5.35 Uhr zu ihrem Fahrzeug begab und auf dem Beifahrersitz einen ungebetenen Gast feststellen musste. Noch bevor sie reagieren konnte, flüchtete der Tatverdächtige fußläufig von der Tatörtlichkeit, Im Nonnenwaldeck. Wie der Täter in das Fahrzeug gelangte, ist bislang noch unklar. Nach einer ersten Sichtung sind keine Gegenstände gestohlen worden. Die Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: - männlich, trug auffällige Daunenjacke in schwarz mit breitem hellem Streifen über Brust und Rücken, dunkle Hose, dunkler Rucksack, dunkle Wintermütze. Eine sofortige Absuche des Nahbereichs verlief erfolglos.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben bzw. Hinweise zu der gesuchten Person geben können werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

