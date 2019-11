Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, dem 31.10.2019 ereignete sich in der Homburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit unerlaubt entfernte. Zeugen beobachteten einen LKW, der die Homburger Straße aus Richtung Homburg-Einöd kommend befuhr. In Höhe der Straßeneinmündung "Speckgärten" fuhr der LKW-Fahrer nach rechts auf einen, parallel zur Homburger Straße verlaufenden Gehweg. Hierbei stieß er mit seinem Kofferaufbau an ein Wegweiserschild und beschädigte dieses. Anschließend bog der LKW nach rechts in Richtung Lanzbrücke ab. Es entstand geringer Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe.

