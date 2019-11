Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tausch von Turnschuhen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag den 31.10.2019, in der Zeit von 08:15 Uhr und 19:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in der Landauer Straße durch die offenstehende Eingangstür in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Im Erdgeschoss wurden aus einem Schuhregal vor einer Wohnungstür ein Turnschuhpaar und zwei einzelne Turnschuhe ent-wendet. Die Täter ließen zum Tausch zwei einzelne Turnschuhe am Tatort zurück. Der Sachverhalt lässt vermuten, dass es sich hierbei um einen Halloweenstreich gehandelt haben dürfte.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell