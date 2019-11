Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verletzter Beifahrer nach Zusammenstoß mit Lkw

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag den 31.10.2019, gegen 08:10 Uhr, befuhr ein 68jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai die Luisenstraße von der Dankelsbachstraße kommend in Richtung Herzogstraße. An der Kreuzung Luisenstraße/Herzogstraße missachte er das Stoppschild und fuhr trotz querendem Verkehr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 42 Jahre alten Lkw Fahrerin. Die 64jährige Beifahrerin vom Hyundai wurde durch den Seitenaufprall des Lkw schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10 000 Euro.

