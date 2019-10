Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 30.10.19, gegen 17.31 Uhr, wird die Polizei Zweibrücken über einen räuberischen Ladendiebstahl im Style Outlet in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der Täter in mehreren Geschäften Waren entwendet hatte. Diese hatte er in einem PKW abgelegt. Durch die Ladendetektive wurde der Täter dann auf frischer Tat gestellt und angesprochen. Dieser flüchtete konnte aber eingeholt und festgehalten werden. Hierbei schlug er einem Detektiv ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Da der Täter keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Schadenshöhe ca. 2000 Euro. Die Waren wurden wieder den Geschädigten ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell