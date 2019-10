Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hornbach (ots)

Am 30.10.19, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, wurde in der Zweibrücker Str., Höhe Anwesen 12, ein geparkter PKW beschädigt. An dem grauen Seat Leon wurde der rechte Außenspiegel durch einen unbekannten Fahrzeugführer touchiert und ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Zeugen bitte bei der Polizei Zweibrücken melden.

