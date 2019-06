Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Sonnenschirm von Balkon entwendet

Celle (ots)

Das heiße Wetter hat die Nachfrage nach Sonnenschirmen offenbar nicht nur im Einzelhandel vorangetrieben! Unbekannte Täter hatten am Sonntagnachmittag einen grünen Sonnenschirm von einem Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Haldenstraße entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 15:45 Uhr während der Bewohner nicht zu Hause war. Der Schirm mit weißem Gestänge war zusammengeklappt und hat einen Durchmesser von ca. 160 cm. Hinweise zur Aufklärung der Tat bzw. zum Verbleib des Sonnenschirms nimmt die Polizei in Wietze unter Telefon 05146/500090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

