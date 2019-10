Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Contwig (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.19, 11.00 Uhr bis zum 30.10.19, 09.00 Uhr, wurden an einem grauen Hyundai I30 beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Der Diebstahl ereignete sich im rückwärtigen Bereich eines Autohauses in der Pirmasenser Straße. Zeugenhinweise an die Polizei Zweibrücken.

