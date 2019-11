Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mutwillige Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Schweix (ots)

Unbekannte Täter beschädigten auf dem Kinderspielplatz in der Flurstraße eine Sitzgruppe. Die beiden Bänke sowie der zugehörige Tisch wurden aufeinander geworfen, wodurch mehrere Holzplanken zu Bruch gingen. Es entstand ein Schaden von ca. 250 EUR. Der Tatzeitraum wird von Donnerstag den 24.10.2019 bis Montag 28.10.2019 eingegrenzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

