POL-HH: 3. Einladung für Medienvertreter: Pressekonferenz zum Kampagnenstart "In Hamburg schaut man hin"

Zeit: 30.09.2019, 19:30 Uhr Ort: Foyer der Messehallen, Messeplatz 1/Eingang Mitte, 20357 Hamburg

Mit einer spektakulären Pressekonferenz eröffnet Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Montagabend die neue Kampagne "In Hamburg schaut man hin".

Die sinkenden Kriminalitätszahlen in Hamburg sind mehr als erfreulich. Neben der Steigerung der uniformierten Präsenz will die Polizei Hamburg jetzt einen weiteren Schritt für mehr Sicherheit machen, auch um den Bedarfen nach polizeilicher Ansprechbarkeit und Nähe stärker zu entsprechen. Mit dieser neuen Kampagne soll das Band zwischen der Hamburger Bevölkerung und der Polizei gestärkt werden.

Die Auftaktveranstaltung am kommenden Montagabend findet am Fuße des größten Hamburger Bauwerks statt. Als Symbol für (Weit-)Sicht und Kommunikation wird der Fernsehturm mit einer Illumination in einem ganz besonderen Licht erstrahlen.

Unterstützt wird die Kampagne vom Polizeiverein Hamburg e.V.

Es besteht die Möglichkeit für O-Töne.

Parkplätze stehen in der Tiefgarage der Messehallen ("Tor A4") zur Verfügung.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Akkreditierung bis Montag, 30.09.2019 um 16:00 Uhr unter kampagne@polizei.hamburg.de erforderlich.

