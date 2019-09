Polizei Hamburg

POL-HH: 190927-1. Verkehrsunfall mit zwei leicht und einem schwer Verletzten in Hamburg-Rothenburgsort

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.09.2019, 17:42 Uhr Unfallort: Hamburg-Rothenburgsort, Ausschläger Billdeich

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Nachmittag zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 45-jährige Fahrer eines Skoda den Ausschläger Billdeich von der Eiffestraße kommend in Richtung Großmannstraße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtkurve in den Gegenverkehr.

Hier kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Golf.

Der 45-jährige türkische Fahrer und dessen 50-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden nach Erstbehandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 50-jährige Fahrer des VW Golf ein Schädelhirntrauma sowie Arm- und Unterschenkelfrakturen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pkw waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme musste der Ausschläger Billdeich zeitweise gesperrt werden. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ri.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: daniel.ritterskamp@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell