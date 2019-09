Polizei Hamburg

POL-HH: 190926-4. Tataufklärung nach Einbruchsdiebstahl aus der Stadtteilschule in Hamburg-Stellingen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.09.2019 - 16.09.2019 Tatorte: Hamburg-Stellingen, Brehmweg

Beamte des Einbruchdezernats für die Region Eimsbüttel (LKA 132) haben nach Ermittlungen zwei 24-Jährige identifiziert, die im Verdacht stehen, einen Einbruch in die Stadtteilschule Stellingen begangen und hochwertige Fahrräder gestohlen zu haben.

Am Morgen des 16. September stellte der Projektleiter des Radsportteams der Stadtteilschule in Stellingen das Fehlen von 17 Fahrrädern und diversem Zubehör fest. Die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter waren offenbar im Laufe des Wochenendes in die Schulräume eingebrochen und hatten diverse Mountainbikes und Crossräder entwendet.

Die umfangreichen Ermittlungen führten die Beamten nun zu zwei 24-jährigen Deutschen. Die Beamten erwirkten für die jeweiligen Wohnungen in den Stadtteilen Schnelsen und Eimsbüttel Durchsuchungsbeschlüsse. Bei deren Vollstreckung fanden die Beamten neben diversem Beweismaterial auch elf der gestohlenen Fahrräder.

Zudem wurden bei beiden Tatverdächtigen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen des Einbruchsdezernats, insbesondere zu dem Verbleib der noch fehlenden Fahrräder, dauern an.

Ri.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: daniel.ritterskamp@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell