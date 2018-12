Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Montag, 10.12.2018, zwischen 07:20 Uhr und 13:36 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Montag,10.12.2018, zwischen 07:20 Uhr und 13:36 Uhr, ein am Fahrradständer in der Straße Bahnhof angeschlossen abgestelltes Mountainbike. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke HARDy im Wert von zirka 400,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Einbruchsversuch in Bäckerei scheitert

Sonntag, 09.12.2018, 11:00 Uhr, bis Montag, 10.12.2018, 05:00 Uhr

Zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh versuchten unbekannte Täter eine Nebentür zu einer Bäckereifiliale in Schöppenstedt, Bahnhofstraße, aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte offensichtlich, so dass nur Schaden an der Tür entstanden war. Der Höhe des Schadens wird auf 250,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

