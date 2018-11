POL-LB: Remseck am Neckar: Unfallflucht; Marbach am Neckar: Unbekannter schlägt Scheibe eines Lokals ein

Ludwigsburg (ots) - Remseck am Neckar-Hochdorf: Unfallflucht

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 06.15 Uhr in der Hochberger Straße in Hochdorf ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker war in Richtung der Ortsmitte Hochdorf unterwegs, als er vermutlich nahezu ungebremst auf einen am Straßenrand geparkten VW auffuhr. Durch den Knall wurde ein Anwohner aufmerksam und sah aus einem Fenster hinaus auf die Straße. Er konnte beobachten, wie eine Person diverse Fahrzeugteile, die sich auf der Straße verteilt hatte, aufsammelte. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem erheblich beschädigten PKW davon. Mutmaßlich handelt es sich ebenfalls um einen VW, der möglicherweise orange ist und an dem kroatische Kennzeichen angebracht sein sollen. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise zu dem Auto. Der Sachschaden am geparkten VW dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Marbach am Neckar: Unbekannter schlägt Scheibe eines Lokals ein

Vermutlich mit einem Tisch, der vor dem betreffenden Lokal stand, schlug ein noch unbekannter Täter am frühen Mittwochmorgen die Fensterscheibe eines Cafés in der Strohgasse in Marbach am Neckar ein. Ein Zeuge, der sich in unmittelbarer Nähe zu dem Lokal aufgehalten hatte, alarmierte hierauf gegen 03.15 Uhr die Polizei. Die Beamten stellten schließlich vor Ort fest, dass mutmaßlich derselbe Täter zuvor versucht hatte die Eingangstür der Gaststätte aufzuhebeln. Wahrscheinlich hatte der Täter den Zeugen bemerkt und sich deshalb aus dem Staub gemacht, ohne das Café betreten zu haben. Der Unbekannte soll etwa 170 cm groß und von sportlicher Statur sein. Er wurde auf Mitte 20 geschätzt und hatte eine schwarze Kapuze über seinen Kopf gezogen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

