POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Schweißgerät und Zubehör aufgefunden - Polizei sucht Besitzer

Schweißgerät mit Zubehör Bild-Infos Download

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagmorgen wurde zwischen Hausen an der Würm und Merklingen, rechts neben der Landesstraße 1182, im Gewann "Heuberg", in unmittelbarer Nähe zu einer Parkbucht ein Schweißgerät samt Zubehör aufgefunden. Die Gegenstände, bei denen es sich um ein Schutzgasschweißgerät der Marke Elektra Beckum, eine graue Gasflasche, ein Schlauch sowie ein Verlängerungskabel handelt, waren in einem Waldstück abgelegt und mit Ästen / Laub bedeckt. Dabei könnte es sich eventuell um mutmaßliches Diebesgut handeln, das im Laufe der vergangenen Woche dort versteckt wurde. Aufgrund des Gesamtgewichts wird davon ausgegangen, das bislang unbekannte Täter die inzwischen polizeilich sichergestellten Gegenstände mit einem Fahrzeug in das Waldstück transportiert haben. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, bittet den Besitzer oder Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell