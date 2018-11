POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 11:20 Uhr in der Straße "Baumhalde" in Ditzingen verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus, das er anschließend durchsuchte. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. An dem aufgebrochenen Fenster richtete der Einbrecher einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

