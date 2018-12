Bochum (ots) - Bedauerlicherweise ist es am gestrigen Dienstag (4. Dezember) am Wattenscheider Dückerweg zu einem Wohnungseinbruch mit "Falschen Handwerkern" gekommen.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13 und 16.30 Uhr. Zwei noch nicht ermittelte Kriminelle klingelten an einer Haustür. Eine ältere Frau ließ die Männer, welche sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben, in ihre Wohnung.

Die Frau unterhielt sich mit einem der Männer - wie sich später heraus stellte: einem Einbrecher. Während des Gespräches ging der zweite "Mitarbeiter" nicht in den Keller, sondern brach im Obergeschoss des Hauses eine Wohnungstür auf.

Als der Wohnungsinhaber zurückkehrte, bemerkte er das Dilemma: ihm wurde Bargeld gestohlen und die Einbrecher "sind weg".

Beide sind ungefähr 40 bis 50 Jahre alt, mittelgroß und waren normal bekleidet. Die Ganoven sprachen mit akzentfreiem Deutsch.

Wer hat Verdächtige beobachtet?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

