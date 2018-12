POL-BO: Trickdiebinnen gelangen in Wohnung von Seniorin - Bargeld und Schmuck weg!

Bochum (ots) - Eine Seniorin wurde am 4. Dezember gebeten, einen Zettel zu schreiben und ist bedauerlicherweise Opfer von Trickdiebinnen geworden.

In der Rosenbergsiedlung in Bochum-Harpen klingelte eine Unbekannte gegen 14.30 Uhr an der Haustür. Die betagte Wohnungseigentümerin reagierte zunächst richtig: Sie forderte die mit Akzent sprechende Frau auf, das Haus zu verlassen. Diese hatte ihr gegenüber vorgegeben, "oben" putzen zu müssen und etwas abgeben zu wollen. Dennoch ließ sich die ältere Dame darauf ein, etwas auf einen Zettel aufzuschreiben.

Der kurze Weg in die Küche wurde der Seniorin tragischer Weise zum Verhängnis. Als sie den Zettel überreichte und die Wohnungstür abschloss, erlebte sie eine böse Überraschung: Die Schlafzimmertür stand offen und Schränke waren durchwühlt. Nun fehlt der Frau Bargeld und Schmuck. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie zwei Frauen in Richtung Händelstraße gehen: dabei die Komplizin, die sich wohl in einem geeigneten Augenblick in die Wohnung geschlichen hatte.

Die Komplizin ist kleiner als 165 cm, ca. 30 Jahre alt, schwarzhaarig und von "dicklicher" Erscheinung. Die andere Tatverdächtige ist ungefähr 165 cm groß und ebenfalls schwarzhaarig. Diese Frau sah "italienisch" aus und sprach mit starkem (italienischem) Akzent. Sie führte eine helle Tasche mit sich und war mit einem hellen, pelzbesetzten Mantel bekleidet.

Noch einmal unsere eindringliche Warnung: Seien Sie kritisch gegenüber Fremden oder vermeintlichen Handwerkern an der Haustür. Schreiben Sie keine Zettel, denn es ist nur das Ziel, dass sie den Weg in ihre Wohnung freigeben sollen. Holen Sie unbedingt Zeugen hinzu oder schließen die Tür und verständigen unter der Rufnummer "110" die Polizei.

Für Fragen zum Thema Trickbetrug steht Ihnen das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-4040 zur Verfügung. Dort kann auch ein Kontakt zu unseren ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberatern vermittelt werden.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

