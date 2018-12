POL-BO: Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Spielhalleneinbruch in Bochum-Werne.

Kurz nach 1 Uhr in der heutigen Nacht (4. Dezember) verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zur Spielhalle am Werner Hellweg 496. Aus einem Tresor entwendete der Einbrecher Bargeld und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

