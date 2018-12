POL-BO: Polizei nimmt Supermarkt-Einbrecher fest!

Witten (ots) - In der heutigen Nacht (4. Dezember) ist es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Witten-Annen gekommen. Die Polizei nahm zwei Männer (18, 23) vorläufig fest.

Was war geschehen?

Gegen 2.20 Uhr beobachtete ein Anwohner zunächst drei Verdächtige auf der Straße - dabei hatten sie eine Eisenstange. Im nächsten Moment hörte er ein klirrendes Geräusch und rief die Polizei.

Die Männer verschafften sich durch Einschlagen der Scheibe des Marktes, der an Dortumunder Straße 93 liegt, Zutritt ins Innere. Sie flüchteten ohne Beute von der Tatörtlichkeit. Zwei Männer des Einbrecher-Trios, ein 18- und ein 23-jähriger Wittener, konnten die Polizisten in der Nähe festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern im Wittener Kriminalkommissariat weiter an.

