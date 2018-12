POL-BO: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit Auto - Krankenhaus!

Herne (ots) - In den späten Abendstunden des gestrigen 3. Dezember ist es in Wanne-Eickel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein alkoholisierter Radfahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden ist.

Gegen 20.30 Uhr befuhr der Herner Radler (48) den rechten Radweg der Hauptstraße aus Richtung Heisterkamp kommend. In Höhe der Haltestelle "Am Sportpark" fuhr der Mann plötzlich auf die Straße und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto einer 53-jährigen Hernerin.

Die Fahrzeugführerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Mann mit dem Wagen. Daraufhin stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße und wurde dabei verletzt.

Ein Rettungswagen brachte den 48-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die unfallaufnehmenden Beamten stellten zudem Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille - eine Blutprobe wurde angeordnet.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

