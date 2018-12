POL-BO: Mehrere Verletzte nach Unfall in Bochum

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 3. Dezember, sind mehrere Personen verletzt worden - darunter ein einjähriges Kind. Um 12.30 Uhr war eine 30-jährige Bochumerin auf der Straße "Am Küsterland" Richtung Süden unterwegs und wollte in die Mansfelder Straße einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 32-jähirger Bochumer die Mansfelder Straße in Richtung Westen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau und ihre einjährige Tochter in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten beteiligten Wagens sowie dessen Beifahrer (30, ebenfalls aus Bochum) kamen auch ins Krankenhaus. Alle Beteiligten wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 1 aufgenommen.

