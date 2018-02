POL-GÖ: (114/2018) Unfallflucht in Scheden - Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Scheden (Landkreis Göttingen), Bahnhofstraße Montag, 26. Februar 2018, gegen 06.45 Uhr

SCHEDEN (jan) - Bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht in Scheden (Landkreis Göttingen) ist die Polizei auf Suche der nach dem Unfallverursacher.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer am Montag (26.02.18) gegen 06.45 Uhr die Bahnhofstraße. Dabei streifte der Unbekannte die geöffnete Autotür von einem geparkten schwarzen VW Golf, an dem ein 18-jähriger Mann von der Fahrbahnseite aus gerade im Begriff war die Einkäufe in den Wagen zu legen. Durch die Berührung wird die Fahrzeugtür zugeschlagen. Der junge Mann aus der Samtgemeinde Dransfeld wird dabei leicht verletzt. An dem Golf entsteht ein geringer Schaden.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Zwischenfall fort und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Quantzstraße. Angaben zum flüchtenden Fahrzeug sind zurzeit nicht bekannt.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen, insbesondere den vermeintlichen Fahrzeugführer, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 zu melden.

