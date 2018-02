POL-GÖ: (112/2018) Brand eines Garagengebäudes in Rüdershausen

Göttingen (ots) - Rüdershausen (Landkreis Göttingen) Dienstag, 27. Februar 2018, gegen 03.20 Uhr

RÜDERSHAUSEN (jan) - Am Dienstag (27.02.18) ist in Rüdershausen (Landkreis Göttingen) ein einzelnstehendes Garagengebäude in Brand geraten. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Ein Anwohner bemerkte gegen 03.20 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte abgelöscht werden und so ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude verhindern.

An den Löscharbeiten waren rund 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Rüdershausen, Rhumspringe, Lütgenhausen und Wollershausen beteiligt.

Wodurch es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

