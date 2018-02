POL-GÖ: (110/2018) Erstmeldung: Die A 7 ist zwischen den Anschlussstellen Nörten/Hardenberg und Northeim/West nach Verkehrsunfall zurzeit voll gesperrt

Göttingen (ots) - Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Nörten/Hardenberg und Northeim/West Dienstag, 27. Februar 2018, 09.40 Uhr

NORTHEIM (jan) - Die A 7 ist nach einem LKW-Unfall zwischen den Anschlussstellen Nörten/Hardenberg und Northeim/West, in Fahrtrichtung Hannover, zurzeit voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern an.

Es wird nachberichtet.

