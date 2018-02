POL-GÖ: (107/2018) Zwei Pkw in einer Nacht gestohlen

Göttingen (ots) - Göttingen, Brüsselstraße und Dransfeld (Landkreis Göttingen), Zehnstraße in der Nacht zu Montag, 26. Februar 2018

GÖTTINGEN/DRANSFELD (jan) - In der Nacht zu Montag (26.02.18) haben unbekannte Täter an der Brüsselstraße auf dem Holtenser Berg in Göttingen einen blauen VW Touran mit Göttinger Kennzeichen (GÖ) gestohlen. Der zehn Jahre alte Pkw im Wert von etwa 6.000 Euro war vor dem Wohnhaus abgestellt.

In der gleichen Nacht verschwand in der Zehnstraße in Dransfeld (Landkreis Göttingen) ein schwarzer Audi A 4 Avant mit Kennzeichen aus Kassel (KS). Das 12 Jahre alte Auto hat nach Schätzungen noch einen Wert von etwa 9.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in Göttingen oder in Dransfeld wahrgenommen haben, sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551 / 491-2115 zu melden.

