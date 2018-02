POL-GÖ: (108/2018) ERSTMELDUNG: BAB 7, Richtung Norden aufgrund eines Unfalls bis auf weiteres voll gesperrt

Göttingen (ots) - Göttingen, BAB 7, Dienstag, 27.02.2018 Göttingen, AS Göttingen-Nord (ms) Aufgrund eines Verkehrsunfalls und auslaufender Betriebsstoffe ist die BAB 7 bis auf weiteres in Fahrtrichtung Norden, zwischen AS Göttingen und AS Göttingen-Nord gesperrt. Aufgrund der Außentemperaturen wird sich die Reinigung der Fahrbahn verzögern. Es wird gebeten von Nachfragen zum Sachverhalt vorerst abzusehen. Es wird nachberichtet.

