POL-GÖ: (113/2018) Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung 110/2018 und 111/2018: Auf der A 7 im Bereich Northeim stehen alle Fahrstreifen wieder zur Verfügung

Göttingen (ots) - Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Nörten/Hardenberg und Northeim/West Dienstag, 27. Februar 2018, gegen 13.30 Uhr

NORTHEIM (jan) - Alle Fahrstreifen stehen nach dem Unfallgeschehen seit 13.30 Uhr wieder zur Verfügung. Die Verkehrslage hat sich entspannt.

Auf der A 7 in Fahrtrichtung Norden kam zwischen den Anschlussstellen Nörten/Hardenberg und Northeim/West nach ersten Angaben gegen 09.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. Anschließend hielten die beteiligten Fahrer auf den Standstreifen an. Infolge des Unfallgeschehens kam es wenige Minuten später an gleicher Stelle auf dem Hauptfahrstreifen zu einem weiteren Unfall, bei dem drei Brummis beteiligt waren. Alle Fahrer blieben alle unverletzt.

Während der Staubildung kam es noch zu einem weiteren Auffahrunfall. Am Stauende waren drei Pkw auf dem linken Fahrstreifen aufeinander gefahren. Die Pkw werden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt.

