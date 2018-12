POL-BO: In Grundschule eingebrochen und Kakao-Geld entwendet!

Herne (ots) - Im Zeitraum vom 30. November, 16 Uhr, und 3. Dezember, 7 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Grundschule an der Stöckstraße 113 in Wanne-Eickel.

Mehrere Türen sowie Schubladen wurden von bisher Unbekannten aufgehebelt und Schließfächer aufgebrochen. Die bisherige Beute: das Kakao-Geld!

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Bahnhofstraße 41 in Herne. In der Zeit zwischen dem 30. November, 16.15 Uhr, und 3. Dezember, 7.10 Uhr, drangen Kriminelle in ein Geschäftshaus ein und verschafften sich Zugang in ein Büro sowie in eine Praxis. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Herner Regionalkommissariat unter der Rufnummer 02323/950-8505 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) entgegen.

