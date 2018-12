POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.12.2018

Peine (ots) - Einbruch in Keller

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, gewaltsam durch eine Kellertür in einen Kellerraum in der Wallstraße in Peine ein. Im Anschluss entwendeten die Täter eine Bohrmaschine. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro.

Navigationsgeräte aus PKW entwendet

Zwischen Sonntag, 17:00 Uhr, und Montag 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen PKW ein, welcher im Storchenwinkel in Vechelde abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie die Navigationseinheit. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro.

Ein weiteres Navigations- und Radiogerät entwendeten unbekannte Täter aus einem VW Polo, welcher im Storchenweg in Vechelde abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 07:10 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 Euro.

PKW zerkratzt

Einen Schaden von ca. 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 22:40 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr. Sie zerkratzten die Beifahrerseite eines VW Golf, welcher in der Straße "Am Anger" in Peine abgestellt war.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, um 05:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Peiner Straße/ Dieselstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 56- jähriger Peiner befuhr mit seinem PKW die Peiner Straße und wollte nach links in die Dieselstraße abbiegen. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb. Der Peiner übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden PKW einer 59- jährigen aus Ilsede. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Ilsederin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

