POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.12.2018

Peine (ots) - Trickdieb erbeutet Münzsammlung

Ein 89- jähriger Wendeburger ist am Sonntagabend auf eine Trickdiebin hereingefallen. Gegen 17:00 Uhr klingelte die unbekannte Frau an der Haustür des Seniors und gab sich als langjährige Bekannte aus. Der Wendeburger gewährte der Dame Eintritt in sein Haus, wo er in ein Gespräch verwickelt wurde. Nachdem die Unbekannte das Haus verlassen hatte, stellte der Senior das Fehlen von diversen Münzen, sowie einer Münzsammlung fest. Die alarmierte Polizei vermutet, dass während der Wendeburger abgelenkt wurde, ein zweiter Täter das Haus betreten und die Münzen entwendet hat. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 45 Jahre alt, ca. 160cm groß, sprach hochdeutsch ohne Akzent, dicke, kräftige Statur, dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarze Lack-/ Lederjacke und einem schwarzen Rock.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Getränkemarkt

Bereits am Samstag, gegen 03:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in Hohenhameln, Meierkamp, ein. Nachdem die Täter gewaltsam durch eine Fensterscheibe in den Markt gelangten, entwendeten sie im Anschluss diverse Zigaretten und Tabakwaren. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 09:45 Uhr, in ein Reihenhaus in der Kolberger Straße in Peine ein. Durch die Kellertür verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 Euro.

Schaufensterscheiben beschädigt

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen die Schaufensterscheiben zweier Geschäfte in der Straße "Am Markt" und in der Rosenthaler Straße. Aus den Geschäften wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

