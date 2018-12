POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.12.2018

Peine (ots) - Verkehrsunfälle

Sa., 08.12.2018, 16:10 Uhr. 31226 Peine, Neue Straße. Eine 41-jährige Peinerin schob ihren Kinderwagen auf dem Fußweg. In Höhe des in der Parklücke parkenden Audi eines 47-jährigen Peiners wollte sie vom Fußweg herunter. Hierbei ließ sie die ihr obliegende Sorgfaltspflicht außer Acht und stieß mit ihrem Kinderwagen gegen den vorderen Stoßfänger des Audi. Am Pkw entstand leichter Sachschaden (ca. 300 EUR).

Fr., 07.12.2018, 20:10 Uhr. 38268 Lengede, Landesstraße 475. Ein 44-jähriger BMW-Fahrer aus Salzgitter übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Ford eines 38-jährigen Lengeders. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Ford und die Beifahrerin im BMW wurden leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 12.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Do., 06.12.2018, 18:00 - Fr., 07.12.2018, 23:00 Uhr. 31226 Peine, Grünberger Straße 1 Ein noch Unbekannter fuhr gegen den Zaun eines Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Tel. 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Einbruch

Do., 06.12.2018, 08:30 - Sa., 08.12.2018, 11:15 Uhr. 38159 Vechelde-Vechelade, Birkenweg. Unbekannte drangen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und Uhren. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Einbruch in Scheune

Mi., 05.12.2018, 16:30 - Fr., 07.12.2018, 15:30 Uhr. 31246 Ilsede-Adenstedt. Dillfeld/Mühlenfeld, dortige Scheune. Unbekannte brachen die Zugangstür zur Scheune auf und entwendete eine Motorsense, eine Kettensäge und eine Werkzeugkiste samt Inhalt. Der Schaden wurde auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Überforderte Mutter

Sa., 08.12.2018, 14:30 Uhr. 31226 Peine. Eine 31-jährige Mutter setzte aufgrund von Überforderung ihre drei Kinder (3, 4 und 7 Jahre), nur mit Unterwäsche bekleidet, vor die Haustür. Eine Nachbarin "sammelte" die Kinder sofort von der Straße auf und nahm sie vorübergehend in Obhut. Die Polizei wurde ebenfalls informiert. Die eingesetzten Beamten konnten den Sachverhalt zunächst erst gar nicht glauben, sahen ihn vor Ort aber leider bestätigt! Der Bereitschaftsdienst des Jungendamtes Peine wurde informiert und erschien vor Ort. Das Jugendamt entschied, dass die Kinder zunächst beim Großvater bleiben. Alles Weitere soll kommende Woche geklärt werden.

Einbruch in Pkw

Do., 06.12.2018, 16:00 - Fr., 07.12.2018, 08:15 Uhr. 38268 Lengede, Broistedt, Brockenblick 31. Noch unbekannte Täter drangen in einen VW Sharan ein. Dort bauten sie das Multifunktionsgerät (Radio, Navi) aus und entwendeten diese. Weiterhin wurden aus einem im PKW liegenden Portemonnaie 100 Euro Bargeld entwendet.

